Эти 5 продуктов помогут лучше соображать в течение дня

Эти 5 продуктов помогут лучше соображать в течение дняНутрициолог посоветовала 5 продуктов, способствующих концентрации в течение дня
Нутрициолог, внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова назвала 5 продуктов, способствующих концентрации и хорошей умственной деятельности в течение дня.
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Для поддержания умственного тонуса специалист порекомендовала добавить в рацион красную рыбу, богатую йодом, благотворно влияющим на работу мозга. Также в этой рыбе высокое содержание жирных кислот, хорошо влияющих на кожу, ногти и волосы.
Полезным для концентрации является и сельдерей — настоящий витаминный коктейль. В этом продукте содержатся витамины А, Е, В, К. Также сельдерей полезен для памяти.
Важен для активной умственной деятельности чёрный, или горький шоколад. Продукт способствует выработке серотонина и эндорфина, помогающих удерживать внимание. По словам Свиридовой, это объясняется просто: когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, то способен концентрироваться на одной задаче и выполнять её качественно. Но таким эффектом обладает только горький шоколад.
Не меньшей пользой обладает и кофе.
Истина посередине. Напиток действительно полезен для организма, но в правильном виде и умеренных дозировках. Одна–две небольшие чашки черного кофе или американо в день повышают концентрацию и способствуют разумному мышлению. Всё дело в том, что кофеин — психотропный препарат, поэтому употреблять его следует с умом.
Нутрициолог отметила. Что в рацион стоит добавить и чернику — ягоду, богатую витаминами группы В, регулирующими деятельность нервной системы и мыслительной функции. Специалист рассказала, что ежедневное употребление черники способствует повышению стрессоустойчивости, развитию навыка концентрации и быстрого принятия решений.
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