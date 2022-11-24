Эти 5 продуктов помогут лучше соображать в течение дня

Для поддержания умственного тонуса специалист порекомендовала добавить в рацион красную рыбу, богатую йодом, благотворно влияющим на работу мозга. Также в этой рыбе высокое содержание жирных кислот, хорошо влияющих на кожу, ногти и волосы.

Полезным для концентрации является и сельдерей — настоящий витаминный коктейль. В этом продукте содержатся витамины А, Е, В, К. Также сельдерей полезен для памяти.

Важен для активной умственной деятельности чёрный, или горький шоколад. Продукт способствует выработке серотонина и эндорфина, помогающих удерживать внимание. По словам Свиридовой, это объясняется просто: когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, то способен концентрироваться на одной задаче и выполнять её качественно. Но таким эффектом обладает только горький шоколад.

Не меньшей пользой обладает и кофе.