Эти продукты помогут снизить повышенный уровень холестерина

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врачи Американской кардиологической ассоциации отметили, что несмотря на важность холестерина для здоровья, его повышение может, напротив, навредить организму. Снизить данный показатель может рыба. Она имеет в своем составе полезные для сердца омега-3 жирные кислоты, которые, в свою очередь, повышают уровень “хорошего” холестерина и уменьшают “плохой”.

Еще одним продуктом, обладающим аналогичным действием, является чеснок. Его польза в богатом витаминами C и B6, марганцем и селеном составе. Также положительно повлиять на нормализацию холестерина можно путем изменения рациона питания и активного образа жизни. Предполагается также отсутствие вредных привычек, в частности курения.

“Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными”, — сообщили специалисты.