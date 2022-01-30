Эти продукты помогут вам очистить организм от накопившихся шлаков

Свекла – овощ, который так любят в России, помогает в работе печени, активизируя выработку очищающих ферментов, заявила эксперт. То же самое можно сказать и про капусту, которая, благодаря своим свойствам, способна снижать уровень плохого холестерина в организме, а также выводить токсины. А, недавно вошедший в моду, сельдерей богат своим минеральным составом, считает Барредо. По ее словам, он помогает усилить устойчивость организма к вредным добавкам и консервантам от другой пищи.

Диетолог также отметила авокадо, в составе которого большое количество полезных жиров, антиоксидантов и клетчатки, к тому же он защищает сосуды от образования в них холестериновых бляшек и помогает очистить кишечник.

Последний в списке, но не по полезным свойствам – кресс-салат. Эта микрозелень усиливает выработку очищающих ферментов, которые напрямую ответственны за выведение токсинов и шлаков из организма.

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