Это не водка: эксперт назвал игристые вина самым коварным алкоголем в Новый год

Эксперт подчеркнул, что человек может в течение вечера варить меньший объём игристого вина, чем крепкого алкоголя, однако результат употребления и последствия могут быть «гораздо более драматичными». Это связано с наличием газов в игристых винах.

Гострый отметил, что похмелье — следствие нейротоксического эффекта, вызываемого алкоголем. В случае с игристыми всё усугубляют газы.

«В чём же причина этого явления? Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга», — пояснил врач.

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