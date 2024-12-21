Это первый шаг: нарколог объяснил вред конфет с алкоголем для детей и подростков

Ароматизаторы, создающие эффект алкогольного содержимого, могут вызвать аллергию, не говоря уже о вреде для детей в случае настоящей алкогольной начинки. Помимо этого, существует и социально-психологический фактор: именно с таких сладостей может начаться знакомство детей и подростков с алкоголем и формирование лояльного к этим напиткам отношение.

«Сладости и напитки с запахом и вкусом алкоголя, воссозданном при помощи ароматизаторов, могут стать для подростков первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем. Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — предупредил Холдин.

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