Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 декабря 2024, 04:09
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Это первый шаг: нарколог объяснил вред конфет с алкоголем для детей и подростков

С этого может начаться знакомство с алкоголем
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, чем опасны конфеты и десерты с алкоголем для детей и подростков.
Это первый шаг: нарколог объяснил вред конфет с алкоголем для детей и подростков
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Ароматизаторы, создающие эффект алкогольного содержимого, могут вызвать аллергию, не говоря уже о вреде для детей в случае настоящей алкогольной начинки. Помимо этого, существует и социально-психологический фактор: именно с таких сладостей может начаться знакомство детей и подростков с алкоголем и формирование лояльного к этим напиткам отношение.

«Сладости и напитки с запахом и вкусом алкоголя, воссозданном при помощи ароматизаторов, могут стать для подростков первым шагом к знакомству с настоящим алкоголем. Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», — предупредил Холдин.

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