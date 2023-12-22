Этому вы обязаны жизнью: репликацию ДНК изучили детально

Используя инновационную технику «Repli-seq», ученые составили карту RT от самой ранней стадии эмбриона, зиготы, до стадии бластоцисты, создав дорожную карту зарождения жизни. Удивительно, но они обнаружили, что RT у одноклеточных эмбрионов удивительно гибкая, что говорит об уникальной программе дупликации генома. По мере развития клеток РТ становится более определенным, что соответствует постепенному приобретению хроматиновых меток, влияющих на активность генов.

Это открытие проливает свет на невероятную пластичность клеток ранних эмбрионов, позволяя перепрограммировать идентичность клеток путем манипулирования программой RT. Исследование также подчеркивает роль РНК-полимеразы в определении RT, предлагая взглянуть на будущие возможности манипулирования клетками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.