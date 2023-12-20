Фитнес и здоровье
13:42, 20 декабря 2023
1 мин.

Этот ЭКГ-жилет в кратчайшие сроки предсказывает будущий риск проблем с сердцем

Всего 5 минут

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе представили новейший ЭКГ-жилет, который произведет прорыв в мониторинге сердца, по их словам. Всего за пять минут этот неинвазивный многоразовый ЭКГ-жилет получает изображения электрической активности сердца в высоком разрешении, превосходящие традиционные методы.

В сочетании с магнитно-резонансной томографией сердца он позволит персонализировать лечение сердечных заболеваний, более точно определяя будущие риски.

Прошли времена инвазивных процедур или компьютерной томографии с облучением. Жилет ЭКГ оснащен удобными, моющимися и многократно используемыми сухими электродами на текстильной основе. 256 электродов, закрепленных на дышащем хлопчатобумажном жилете, позволяют получить беспрецедентное представление об электрической динамике сердца. Устройство быстро генерирует цифровые 3D-модели сердца, обеспечивая полное понимание его структуры и электрической активности.

Этот прорыв открывает путь к эффективному скринингу сердечных рисков и может стать экономически эффективным инструментом прогнозирования опасных для жизни сердечных ритмов. Возможности применения жилета распространяются на оценку воздействия лекарств, кардиологических устройств и вмешательств в образ жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:UCL
Автор:Булат Кармак
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#медицина
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