Этот ЭКГ-жилет в кратчайшие сроки предсказывает будущий риск проблем с сердцем

В сочетании с магнитно-резонансной томографией сердца он позволит персонализировать лечение сердечных заболеваний, более точно определяя будущие риски.

Прошли времена инвазивных процедур или компьютерной томографии с облучением. Жилет ЭКГ оснащен удобными, моющимися и многократно используемыми сухими электродами на текстильной основе. 256 электродов, закрепленных на дышащем хлопчатобумажном жилете, позволяют получить беспрецедентное представление об электрической динамике сердца. Устройство быстро генерирует цифровые 3D-модели сердца, обеспечивая полное понимание его структуры и электрической активности.

Этот прорыв открывает путь к эффективному скринингу сердечных рисков и может стать экономически эффективным инструментом прогнозирования опасных для жизни сердечных ритмов. Возможности применения жилета распространяются на оценку воздействия лекарств, кардиологических устройств и вмешательств в образ жизни.

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