Фисташки оказались полезны для профилактики старческого слабоумия

Редина объяснила такой эффект наличием в фисташках витаминов А, Е и группы В, белков, кальция, калия и магния, железа. Фисташки полезны и наличием в них магния как вещества, успокаивающего нервную систему и снижающего уровень раздражительности возрастных людей.

Но есть фисташки не следует более 30-50 граммов или одной горсти в день. Также злоупотребление этим продуктом может вызвать проблемы с желудком.

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