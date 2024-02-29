Фисташки оказались полезны для профилактики старческого слабоумия

Опубликовано 29 февраля 2024, 00:07
1 мин.
Фисташки оказались полезны для профилактики старческого слабоумияИ других возрастных состояний
Врач-диетолог Ольга Редина рассказала о пользе фисташек для людей в возрасте 50+. По её словам, эти орехи — средство профилактики возрастных заболеваний, таких как катаракта и деменция.
Редина объяснила такой эффект наличием в фисташках витаминов А, Е и группы В, белков, кальция, калия и магния, железа. Фисташки полезны и наличием в них магния как вещества, успокаивающего нервную систему и снижающего уровень раздражительности возрастных людей.
Но есть фисташки не следует более 30-50 граммов или одной горсти в день. Также злоупотребление этим продуктом может вызвать проблемы с желудком.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.