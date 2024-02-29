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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 февраля 2024, 00:07
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Фисташки оказались полезны для профилактики старческого слабоумия

И других возрастных состояний
Врач-диетолог Ольга Редина рассказала о пользе фисташек для людей в возрасте 50+. По её словам, эти орехи — средство профилактики возрастных заболеваний, таких как катаракта и деменция.

Редина объяснила такой эффект наличием в фисташках витаминов А, Е и группы В, белков, кальция, калия и магния, железа. Фисташки полезны и наличием в них магния как вещества, успокаивающего нервную систему и снижающего уровень раздражительности возрастных людей.

Но есть фисташки не следует более 30-50 граммов или одной горсти в день. Также злоупотребление этим продуктом может вызвать проблемы с желудком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Вечерняя Москва
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#рекомендации