Фитнес-браслеты начнут использовать для предсказания COVID-19 до первых симптомов

Для экспериментов использовали уже зарекомендовавший себя для определения наиболее фертильных дней овуляции у женщин в режиме реального времени с точностью 90% трекер активности, измеряющий частоту дыхания, сердечный ритм, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи запястья и кровоток, количество и качество сна. Были исследованы 1163 человека в возрасте до 51 года.

Трекер использовался для записи любых изменений в организме, вплоть до курения и приёма алкоголя. Все участники сдали экспресс-тест на антитела к коронавирусу.

В процессе у 127 человек, 11%, был диагностирован ковид, из них 66 человек, 52%, носили браслет не менее чем за 29 дней до начала симптомов, что было подтверждено положительным результатом ПЦР-теста.

В итоге беспрерывного мониторинга этих 66 человек, на основании 70% данных, зафиксированных с 10-го по 2-й день до появления симптомов в течение 40-дневного периода, был обучен специально разработанный алгоритм.

Отмечается, что 73% случаев, подтверждённых лабораторно, были обнаружены в обучающем наборе алгоритма и 68% – в тестовом наборе, за 2 дня до появления симптомов. Это подтвердило эффективность фитнес-трекеров для прогнозированы развития коронавируса на основании измерений.