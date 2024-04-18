Фитнес-трекеры и смартфоны помогут в борьбе с болезнью рассеянного склероза

В ходе исследования, опубликованного в журнале npj Digital Medicine, ученые собрали данные от 55 человек с рассеянным склерозом и 24 здоровых добровольцев, которым были выданы фитнес-трекеры. За две недели участники исследования использовали эти устройства, а также свои смартфоны, чтобы собрать данные о физической активности, сердечном ритме и даже об использовании телефона.

Исследователи обнаружили, что данные о физической активности и сердечном ритме особенно информативны. Чем выше степень тяжести заболевания и уровень усталости, тем ниже физическая активность и изменчивость сердечного ритма. Участники с рассеянным склерозом делали меньше шагов в день, проводили меньше времени на физических упражнениях и имели более стабильные интервалы между сердечными сокращениями.

Кроме того, частота использования смартфона также давала важную информацию о степени тяжести заболевания и уровне усталости: чем реже участник исследования использовал свой телефон, тем выше был уровень инвалидности и тяжесть усталости.

Этот новый подход к сбору данных позволяет пациентам с рассеянным склерозом легко и надежно собирать информацию о своем здоровье на протяжении длительного времени. Исследователи надеются, что это позволит разработать более эффективные методы лечения и управления болезнью, а также подтвердить эффективность различных терапий на основе данных, собранных от пациентов.