Фитнес-трекеры Whoop начали массово выходить из строя без явных причин

Пользователи столкнулись с проблемами в работе устройств, которые перестали функционировать даже после полной зарядки, не проявляя признаков поломки. Компания, не раскрывая причину неисправности, предлагает замену устройств всем, кто столкнулся с проблемой.

Меры по устранению неполадок включают проверку батареи, перезагрузку и повторное сопряжение устройства. Но пользователи подчёркивают, что ничего из этого не помогает, устройство не работает.

«Похоже, у меня разрядился MG. Он прибыл два дня назад с зарядом 98%. Аккумулятор, казалось, был заряжен, и я использовал его, чтобы сначала перевести MG в режим сопряжения. После ~1 дня бесперебойной работы я проснулся сегодня утром и заметил, что он не синхронизировался за ночь, и теперь, что бы я ни делал, он не включается и не показывает никаких индикаторов. Аккумулятор, кажется, в порядке», — написал один из пользователей.