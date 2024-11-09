Физиотерапевт перечислила продукты, укрепляющие иммунитет в зимний период

Врач назвала селёдку, солёные огурцы и квашеную капусту. По словам физиотерапевта, селёдка хороша содержанием витаминов и жирных кислот омега-3, не просто помогающих укрепить иммунитет, но и оздоравливающих нервную и сердечно-сосудистую системы. Квашеная капуста тоже является источником витаминов, пробиотиков и других полезных бактерий. Солёные огурцы помогают переваривать и усваивать пищу, что также способствует укреплению иммунитета.

«Еще в селёдке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Квашеная капуста прекрасно усваивается организмом. Количества бактерий в ней столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника. Достаточно одного ломтика солёного огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета», — пояснила врач.

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