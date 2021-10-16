Флагманские умные часы Realme рассекретили до премьеры

Об этом рассказал портал Gizchina. Источник подчёркивает, что подробностей мало, но даже на основании той информации, которая есть, можно сделать какие-то выводы. Сообщается, что гаджет получит сразу три чипа; известно, что один из них — SoC, на котором строится аппаратная платформа устройства. О двух других какой-либо информации не приводится.

Realme Watch T1 получат круглый экран с повышенной кадровой частотой, вероятнее всего, 90 Гц, а также функцию голосовых звонков через Bluetooth. Если так и будет, значит, встроенная SIM-карта в них не предусмотрена. Кроме этого, гаджет получит рамку из нержавеющей стали.