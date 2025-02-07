Флеболог назвал стартом варикоза плохую работу венозных клапанов

Врач объяснил, как начинается варикоз. По словам Королькова, стартом варикозного расширения вен является нарушение работы или недостаточность специальных клапанов, обеспечивающих движение крови только в направлении сердца. Но если эти клапаны нормально не функционируют, тогда кровь начинает застаиваться и двигаться в обратном направлении, из-за чего создаётся повышенное давление в венах.

Но не только этот фактор может спровоцировать развитие варикоза. Также в группу риска входят люди, занятые тяжёлым физическим трудом, кто в силу образа жизни или работы подолгу сидит или стоит. Флеболог подчеркнул, что в таком случае также хронически повышается давление в венах, что приводит к их растяжению и деформации.

В итоге стенки вен утончаются и становятся менее эластичными. Это приводит к их деформации, образованию варикозных узлов и повышает риск проницаемости. При этом нарушение нормального кровообращения вызывает застой крови в венах, что приводит к образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.

В целом варикоз, кроме перечисленных причин, могут спровоцировать генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, лишний вес, гормональные изменения, ношение неудобной обуви и высоких каблуков.

«Питание тоже играет немаловажную роль в поддержании здоровья вен. Избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на венозную систему, увеличивая риск хронической венозной недостаточности. Кроме того, стресс и эмоциональное напряжение могут негативно сказываться на состоянии вен, вызывая спазмы сосудов и ухудшая кровообращение», — уточнил врач.

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