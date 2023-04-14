Фтизиатр предупредил, что заболеть туберкулёзом может любой

На самом деле заболеть может любой. По словам врача, возбудитель туберкулёза, палочка Коха, не знает социальных различий между людьми и поражает любого.

И здоровый человек, который, казалось бы, хорошо питается, может заболеть из-за высокого темпа жизни, сбоев в режиме питания, несбалансированности рациона, усталости, постоянных стрессов, ослабляющих иммунитет.

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