Фтизиатр предупредил, что заболеть туберкулёзом может любой

Фтизиатр предупредил, что заболеть туберкулёзом может любойНезависимо от образа жизни
Главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин опроверг миф, согласно которому заболеть туберкулёзом могут только малообеспеченные люди, ведущие асоциальный образ жизни, поэтому плохо питающиеся, с отсутствием гигиены и т.п.
Фото: Integrisok.com
На самом деле заболеть может любой. По словам врача, возбудитель туберкулёза, палочка Коха, не знает социальных различий между людьми и поражает любого.
И здоровый человек, который, казалось бы, хорошо питается, может заболеть из-за высокого темпа жизни, сбоев в режиме питания, несбалансированности рациона, усталости, постоянных стрессов, ослабляющих иммунитет.
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Туберкулёзом болеют не только бедные или малообеспеченные. Утверждение, что благополучные, хорошо питающиеся и довольные собой люди не болеют туберкулёзом — миф. Палочка Коха не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. Высокий темп жизни, следовательно, нерегулярное и несбалансированное питание, постоянные стрессы, переутомление — это всё приводит к снижению защитных сил организма и способствует развитию заболевания.