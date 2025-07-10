Galaxy Watch Ultra получили 64 ГБ встроенной памяти и новый цвет

Часы оснащены 47-мм титановым корпусом, 1,47" дисплеем Super AMOLED и защитным сапфировым стеклом. Класс защиты от пыли и воды IP68, ударопрочность соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Используется 3-нм чип Exynos W1000, 2 ГБ оперативной памяти, двухчастотный GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, динамик и микрофон. Часы питает Аккумулятор на 590 мАч, быстрая беспроводная зарядка 10 Вт.

Что до новой расцветки, Samsung будет теперь выпускать новые Galaxy Watch Ultra в «титаново-синем» цвете.