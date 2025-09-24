Garmin выпустила патч для серии Vivoactive 6 для исправления быстрой разрядки

Об этом обновлении сообщили несколько пользователей на форуме компании. Версия 15.05, о которой идёт речь, вышла как исправление неприятного бага вслед за стабильной версией 12.74, которая исправила ошибку загрузки данных на часы по Wi-Fi. На форуме Garmin пользователи обратили внимание на появление бета-версии 15.05 для Vivoactive 6, несмотря на то, что компания официально не объявляла об этом.

Один из пользователей описал три ключевых изменения в этом обновлении. Пользователи смогут просматривать сводки утренних и вечерних отчётов через Центр уведомлений часов. Появилась функция управления жестами, с помощью которой пользователи могут отключить уведомления, просто приложив ладонь к экрану устройства. Также ожидается, что это обновление поможет решить проблему с быстрой разрядкой батареи (возможно, это главный плюси патча), которую ранее назвали «раздражающей».

По информации портала Notebookcheck, пока неясно, когда Garmin официально подтвердит выпуск бета-версии 15.05 для Vivoactive 6.