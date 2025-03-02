Гастроэнтеролог: бурление в животе — признак нормальной работы организма

По словам Садыкова, урчание возникает из-за сокращений желудочно-кишечного тракта, когда происходит перерабатывание пищи. Кроме того, желудок урчит, если человек давно не ел, и это сигнал организма о том, что пора поесть и нужно пополнить запасы энергии. Наличие этих звуков также может свидетельствовать о здоровом балансе полезных бактерий в кишечнике, поддерживающих нормальное пищеварение.

Но если урчание сопровождается такими симптомами, как боль, вздутие живота, диарея или запор, тогда может быть признаком таких заболеваний желудочно-кишечного тракта, как синдром раздражённого кишечника, гастрит или кишечная инфекция. В таких случаях рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

«После еды урчание в животе — это нормально. Оно означает, что ваш кишечник активно перерабатывает пищу. Мышцы желудочно-кишечного тракта сокращаются, перемещая еду, и эти движения создают характерные звуки. Это признак того, что пищеварение идёт своим чередом», — рассказал врач.

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