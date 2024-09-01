Гастроэнтеролог напомнила о важности для здоровья кишечника квашеных овощей и солений

По словам врача, в таких продуктах высокий уровень клетчатки, а также множество полезных для кишечника бактерий, квашеные овощи и соления по принципу действия выступают и как пребиотики, и как пробиотики.

Однако важна мера при употреблении таких продуктов из-за соли. Особенно важно контролировать себя пациентам с гипертонией либо другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, чтобы не допускать скачков давления и отёков.

«Так, в растительных продуктах сохраняется большое количество клетчатки, что улучшает перистальтику органов пищеварения. Во время закваски сахар, который содержится в овощах, под воздействием бактерий превращается в молочную кислоту, поэтому квашеные продукты полезны для тех, кому важно контролировать уровень глюкозы в крови. Кроме того, в квашеных овощах содержится большое количество полезных для кишечника бактерий — не меньше, чем, например, в кефире, а засоленные овощи выступают в качестве пребиотиков или пробиотиков», — рассказала врач.

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