Гастроэнтеролог напомнила о важности меры во время новогоднего застолья

По словам врача, переедание за новогодним столом, то есть ночью, может привести к чувству тяжести и вздутию, но ещё более неприятные последствия — боли в желудке, изжога. У тех людей, кто страдает болезнями ЖКТ, переедание может спровоцировать язву, гастрит и панкреатит.

Важность умеренности касается и алкоголя. Топчий предупредила, что миф о том, что большой объём алкоголя способствует усвоению пищи, помогает лучше перенести праздничное застолье и восстановиться после, может привести к самому главному последствию — отмиранию клеток головного мозга. «Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — отметила врач.

«Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями», — объяснила Топчий.

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