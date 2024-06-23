Гастроэнтеролог назвал нормы пива для мужчин и женщин

По её словам, строго говоря, безопасной дозировки алкоголя не существует, речь идёт только об относительной безопасности.

Так, для мужчин принятая норма составляет 500 мл пива, 200 мл вина, 60 мл водки. Для женщин это 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки. Однако, важно не пить вообще не менее трёх-четырёх дней в неделю.

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