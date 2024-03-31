Гастроэнтеролог назвала покрытые плесенью продукты ядами, вызывающими рак

Врач предупредила, что продукты с плесенью нельзя есть, нюхать, пытаться их как-либо восстановить, потому что плесень содержит крайне токсичные соединения афлатоксины — смертельно опасные микотоксины.

Если на продукте видны даже незначительные вкрапления плесени, употреблять его нельзя ни в коем случае. Это же касается заготовок, на которых появилась плесень, их нужно сразу выбрасывать, так как плесень быстро распространится на другие продукты. По словам Помойнецкой, плесень может поразить кофе, чай, хлеб, сыр, какао, орехи и т.д.

Врач отметила, что афлатоксины опасны не только токсичностью, но и тем, что способствуют возникновению онкологии.

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