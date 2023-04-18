Гастроэнтеролог назвала самое полезное мясо для шашлыка

Это мясо курицы. По словам Листопадовой, куриное мясо — самое щадящее для организма. Для маринада достаточно лука, специй и минеральной воды. По её мнению, не стоит пить пиво при употреблении даже шашлыка из курицы, так как можно спровоцировать раздражение слизистой желудка и вызвать вздутие.

К тому же врач порекомендовала не есть жирного мяса: это может привести к обострению болезней печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.