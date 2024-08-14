Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя есть мясо из-за вреда для здоровья

Речь идёт не о привычном понимании аллергии — зуде, покраснениях или высыпаниях. Проблема куда серьёзнее.

По словам врача, мясо нельзя есть людям с альфа-гал-синдромом — приобретённой аллергией на мясо млекопитающих с отсроченными симптомами. Это же касается на людей, страдающих от аллергии на коровий, куриный и другие животные белки.

Опасно мясо для тех, у кого наблюдается нарушение обмена аминокислот и органических кислот. А если речь идёт о фенилкетонурии — организм не может расщеплять аминокислоту фенилаланин, — то накопление этого вещества приводит к психическим расстройствам, судорогам и даже умственной отсталости.

Самые распространённые симптомы аллергии на мясо — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, кашель, реакция кожных покровов и слизистых, анафилаксия.

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