Гастроэнтеролог объяснил, стоит ли соблюдать кефирно-гречневую диету

Эта диета длится непродолжительное время и её «магия» не в каких-то особенных свойствах гречки и кефира, а в низкой калорийности.

При этом для похудения и поддерживания результата необходимо не просто снизить калорийность рациона, но полноценно и разнообразно питаться, причём пища должна быть богата белком и клетчаткой. Кроме того, нужно соблюдать водно-питьевой режим и заниматься спортом, в том числе для профилактики провисания кожи.