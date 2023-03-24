Гастроэнтеролог объяснил, стоит ли соблюдать кефирно-гречневую диету

Гастроэнтеролог объяснил, стоит ли соблюдать кефирно-гречневую диетуПод мнению врача, эта диета бесполезна
Врач объяснил бесполезность кефирно-гречневой диеты непродолжительностью времени её соблюдения. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему кефирно-гречневая диета, о которой ходит много слухов, на самом деле бесполезна.
Фото: Oprah.com
Эта диета длится непродолжительное время и её «магия» не в каких-то особенных свойствах гречки и кефира, а в низкой калорийности.
При этом для похудения и поддерживания результата необходимо не просто снизить калорийность рациона, но полноценно и разнообразно питаться, причём пища должна быть богата белком и клетчаткой. Кроме того, нужно соблюдать водно-питьевой режим и заниматься спортом, в том числе для профилактики провисания кожи.
Эта диета не имеет смысла, потому что она короткая, а похудеть на ней очень быстро нельзя из-за низкой продолжительности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.