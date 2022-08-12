Гастроэнтеролог объяснила, кому есть овсянку вредно для здоровья

При всей пользе овсянки, обладающей целым набором полезных для организма микроэлементов и питательных веществ, эта крупа очень калорийна — людям с проблемами веса есть её нужно ограниченно. В случае, если у человека есть предрасположенность к целиакии — непереносимости глютена — овсянка может спровоцировать развитие этой болезни. Кроме того, в овсянке высокий уровень протеина, поэтому если человек соблюдает низкобелковую диету, каша может пойти во вред почкам. Если с почками есть проблемы, то нужно посоветоваться с врачом.

В отношении калорийности овсянки врач посоветовала не есть кашу быстрого приготовления — в ней почте нет клетчатки, зато много крахмала, что приводит к повышению глюкозы в крови. Также специалист предупредила, что в овсянке высокий уровень фитиновой кислоты — вещества, которое вымывает кальций из костной ткани. Если такая предрасположенность существует, то регулярное употребление овсяной каши может привести к остеопорозу.

Также содержание в овсяной крупе проламина может привести к стимуляции воспалительных процессов в органах желудочно-кишечного тракта. Из-за этого тонкий кишечник хуже всасывает полезные вещества.

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