Гастроэнтеролог опровергла необходимость постоянно есть горячее

На самом деле всё зависит от блюда или продукта. Некоторые продукты нельзя есть в холодном виде из-за сложности для организма ферментировать их. Например, это касается жиров. «Например, жиры не в твёрдом (холодном), а в размягчённом (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация», — объяснила врач.

Она объяснила, что лучшая температура пищи — такая же, как и тела человека. Допустима комнатная температура. В противном случае можно либо обжечь пищевод горячей пищей, либо спровоцировать спазм — холодной.

Гастроэнтеролог отметила, что в некоторых случаях людям может быть противопоказана и холодная, и горячая еда. «Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и её дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка», — подчеркнула Наталья Марченко.

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