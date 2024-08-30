Гастроэнтеролог перечислила основные причины изжоги

Эксперт отметила важность вертикального положения тела после еды: вертикализация не позволяет происходить обратным забросам пищи из желудка в пищевод.

Изжога — соединение щелочного содержимого пищевода с кислой средой желудка, что приводит к газообразованию, раздражению и даже ожогу слизистой. Изжога может привести к спазмам и острой боли.

Однако причинами изжоги может быть не только неправильное положение тела, но и переедание, либо если человек не ел в течение всего дня, а вечером поужинал и сразу улёгся в постель.

Другими причинами изжоги могут быть определённое сочетание продуктов или непереносимость какой-либо пищи, зачастую молокопродуктов.

Врач посоветовала не запускать частые приступы изжоги, так как это может повлечь опасные для здоровья последствия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.