Гастроэнтеролог: пицца полезна в случае приготовления по классическому рецепту

Кашух отметила, что за счёт такой начинки пицца обогащается минералами, витаминами. Например, тогда человек получает ликопин из томатов — растительный пигмент, обладающий антиоксидантными свойствами и защищающий клетки организма от разрушения, кальций — из сыра, белок — из мяса и морепродуктов, клетчатку — из овощей. При этом пицца — высококалорийное блюдо, поэтому всё-таки стоит соблюдать умеренность.

«Пицца — достаточно простое в приготовлении блюдо. К тому же именно в домашних условиях её можно сделать максимально полезной. Для теста можно взять не обычную хлебопекарную, а цельнозерновую муку, добавить в неё семена льна. Для начинки — использовать наиболее низкокалорийные компоненты: морепродукты (мидии, креветки, лосось), белое куриное мясо, свежие томаты и другие овощи, твёрдый нежирный сыр», — порекомендовала врач.

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