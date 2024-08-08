Гастроэнтеролог посоветовала не завтракать манной кашей из-за бесполезности блюда

Врач рассказала, что кроме большого количеств калорий, из-за которых кашу и не стоит есть на завтрак, больше в этом блюде ничего нет.

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка — это перемолотые зёрна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна», — объяснила гастроэнтеролог.

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