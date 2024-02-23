Гастроэнтеролог предостерегла от употребления мяса сома и пангасиуса

Лебедева рассказала, что в мясе сазана, карася, чехони, воблы, язи могут содержаться опасные для печени человека описторхи — плоские черви-паразиты. Также для человека вредны акула, марлин, тунец, рыба-меч, макрель из-за того, что эти виды накапливают тяжёлые металлы.

Но самые вредные всё же сом, тилапия и пангасиус: эти виды питаются падалью и отходами жизнедеятельности, в том числе человеческой.

«Они едят всё подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», — отметила врач.

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