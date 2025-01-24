Гастроэнтеролог предупредила о риске аллергии на кофе при наличии частиц тараканов

Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что у сотен людей может появиться аллергия на кофе из-за перемолотых вместе с зёрнами тараканов. Российский врач отметила, что аллергические реакции возможны, поскольку в организме тараканов содержится белок тропомиозин, такой же, как у моллюсков и ракообразных. И это сильный аллерген.

По словам Кашух, «на один мешок кофейных зёрен приходится не меньше 10% фрагментов различных насекомых». И это считается нормой, так как, с одной стороны, сами по себе частицы насекомых человеку не вредны, а на все 100% защитить продукты нельзя; с другой стороны, может быть аллергия, но в основном у людей с реакцией на морепродукты.

«В организме тараканов содержится тропомиозин — белок, который вырабатывается также у моллюсков и ракообразных. Тропомиозин — довольно сильный аллерген, который к тому же не разрушается при тепловой обработке. Так что молотый кофе, в котором есть фрагменты тараканов, вполне может вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на мидии, устрицы, креветки, раков и прочие подобные продукты», — объяснила врач.

Она рассказала, что в случае аллергической реакции у человека может начаться покалывание на языке и во рту, развиться отёк, зуд, сыпь по всему телу или на отдельных участках, а также боль в животе. В таком случае необходимо принять антигистаминные препараты, а если симптомы не проходят, стоит как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.