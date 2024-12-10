Гастроэнтеролог призвала не смешивать алкоголь и энергетики из-за риска отравления

Врач призвала не смешивать крепкий алкоголь с пивом и винами. Это приведёт к скачку уровня алкоголя в крови, следствием чего может стать сильное алкогольное отравление. Но наиболее опасно — сочетание алкоголя и газировки, особенно энергетиков.

По словам Майоровой, газировка ускоряет всасывание алкоголя, что может привести к более быстрому опьянению. А коктейли из алкоголя и энергетиков усиливают обезвоживание организма и являются калорийными. Кроме того, сочетание энергетика и алкоголя может замаскировать сильное опьянение, что приведёт к чрезмерному употреблению и острому отравлению.

«Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше», — подчеркнула врач.

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