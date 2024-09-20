Гастроэнтеролог рассказал, как бороться с изжогой

Белоусов отметил, что изжога — выброс содержимого желудка в пищевод через ослабленный сфинктер, на слизистую воздействует желудочный сок с содержащейся в нём соляной кислотой. Приводят к этому, как правило, переедание, жирная, острая, кислая пища, алкоголь, кофе, курение и некоторые препараты.

В момент приступа нельзя гасить кислоту содой, которая действительно нейтрализует кислоту, но продуцирует выделение углекислого газа, усиливающего изжогу. Врач порекомендовал пить для облегчения симптомов изжоги низкощелочную минеральную воду или чай из аптечной ромашки.

На следующий день стоит включить в рацион гречку и исключить провоцирующие изжогу продукты и разделять питание на пять-шесть приёмов пищи в день.

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