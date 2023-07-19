Гастроэнтеролог рассказала, как отличить обычное отравление от ротавируса

Врач Ольга Глушко из сети клиник «Семейная» рассказала, как отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции, особенно в летнее время, когда они часто проявляются. Пищевое отравление возникает, когда в организм попадают опасные бактерии или ядовитые вещества из пищи. Основные симптомы — тошнота, рвота и диарея, которые обычно проявляются у всех, кто употребил заражённые продукты, и могут появиться через несколько часов после еды.

В отличие от этого, ротавирусная инфекция вызывается вирусом и развивается постепенно, инкубационный период длится от двух до пяти дней. Она может передаваться через продукты, заражённую воду или воздушно-капельным путём. Основные признаки — высокая температура, частая рвота, обильный водянистый стул, боль в животе и потеря аппетита.

Глушко подчёркивает, что при подозрении на отравление или ротавирусную инфекцию, особенно у детей или пожилых людей, следует сразу обратиться к специалисту для профессиональной помощи. Незамедлительная реакция и правильное лечение помогут избежать осложнений и быстрее справиться с проблемой.