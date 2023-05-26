Фитнес и здоровье
00:34, 26 мая 2023
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Гастроэнтеролог рассказала о главных причинах развития гастрита

Прежде всего это неправильное питание

Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова объяснила, как развивается гастрит.

Она рассказала, что основная причина — нерациональное и нездоровое питание, множество перекусов в течение дня. Либо это слишком малое количество приёмов пищи, ближе к вечеру.

Симптоматика гастрита — регулярные колики в области живота, тошнота, рвота, изжога, частые отрыжки, ощущение тяжести в желудке, неприятный привкус и запах изо рта.

Кроме того, гастрит может развиться из-за бактериальной инфекции, вызванной бактерией хеликобактер пилори, а также недостаточного пережёвывания пищи, обилия копчёностей в повседневном рационе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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