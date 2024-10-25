Гастроэнтеролог рассказала об опасности бесконтрольного голодания

Врач объяснила, что голодание делится на три вида: полное (без еды, но можно пить), абсолютное (без воды) и частичное (недоедание), из которых только полное и абсолютное могут иметь лечебное значение. Но лечебное голодание назначается только при определённых болезнях, в частности, при панкреатите, и не должно превышать установленный врачом срок.

Более того, полное и абсолютное голодание должны проводиться только в условиях стационара для контроля и отмены в случае побочных эффектов.

Опасность бесконтрольного голодания в том, что в первые 2–3 дня организм расходует углеводы, запасы которых в организме ограничены, затем запускается процесс сжигания жиров. При длительном голодании может развиться ацидоз — накопление кислот в крови, что влечёт нарушения метаболизма.

Но самое страшное при бесконтрольном голодании — расходование белков. Это может спровоцировать серьёзные последствия для здоровья, вплоть до летального исхода. Потому что белки — строительный материал для мышц и органов.

«Лечебное голодание имеет очень ограниченное применение в медицинской практике и используется только под наблюдением специалистов. В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса существуют множество безопасных и эффективных способов, таких как правильное питание, физическая активность и контроль за своим эмоциональным состоянием», — напомнила специалист.

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