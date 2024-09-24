Геннадий Онищенко назвал гепатиты крайне смертоносными вирусами

По словам учёного, гепатиты по уровню смертности уступают только туберкулёзу, унося ежедневно более трёх тысяч жизней. Один из самых опасных вирусов этой группы, который называют «ласковаым убийцей», — гепатит С.

Онищенко отметил, что симптоматика вируса проявляется по-разному, инкубационный период длится от нескольких недель до полугода, поэтому в диагностике это сложное заболевание.

«В апреле этого года ВОЗ опубликовал заявление, что вирусные гепатиты ежедневно уносят жизни трёх тысяч пятисот человек. Гепатиты занимают второе место в мире среди инфекционных заболеваний, от которых умирает наибольшее число людей. На их долю приходится один миллион 300 тысяч смертей в год. Они стоят на втором месте после туберкулёза. Гепатиты — это не однородное заболевание. Ещё есть гепатиты, до которых мы не добрались. При этом в мире ещё есть два десятка стран, где медицина на таком низком уровне, что не может диагностировать эти заболевания», — рассказал эксперт.

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