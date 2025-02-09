Геннадий Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРЗ в России сезонностью

Опубликовано 09 февраля 2025, 01:031 мин.
Геннадий Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРЗ в России сезонностьюВ этот период вирусы прогнозируемы
Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, в чём причина роста заболеваемости ОРВИ. Учёный отметил, что один из факторов — сезонность.
Онищенко объяснил, что заболеваемость коррелирует с возвращением детей с каникул в школы, и болезни, которые фиксируются в этот период, прогнозируемы. Учёный рассказал, что сейчас преобладают вирусы парагриппа, встречается и свиной грипп.
«Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа. Что касается птичьего гриппа, то в России он пока не регистрируется, однако на североамериканском континенте и в Европе уровень заболеваемости растёт. Это закономерный процесс», — пояснил учёный.
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