Геннадий Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРЗ в России сезонностью

Онищенко объяснил, что заболеваемость коррелирует с возвращением детей с каникул в школы, и болезни, которые фиксируются в этот период, прогнозируемы. Учёный рассказал, что сейчас преобладают вирусы парагриппа, встречается и свиной грипп.

«Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа. Что касается птичьего гриппа, то в России он пока не регистрируется, однако на североамериканском континенте и в Европе уровень заболеваемости растёт. Это закономерный процесс», — пояснил учёный.

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