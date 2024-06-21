Геннадий Онищенко опроверг возможность заражения ботулизмом при употреблении пива

По словам Онищенко, чтобы в пиве оказался ботулотоксин, синтезируемый бактериями, необходима анаэробная среда, без кислорода. Но это невозможно в силу технологии производства пива.

К тому в процессе производства напитка проводится термическая обработка, исключающая заражение.

«Ничего с вашим пивом не будет, потому что пиво изготавливается при термической обработке. Не в брожении дело, а дело в том, что микроб — главное для него, чтобы была среда анаэробная, чтобы не было кислорода», — объяснил учёный.

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