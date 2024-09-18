Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 сентября 2024, 21:07
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Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от ОРВИ и гриппа во избежание эпидемии

Заболеваемость предсказуемо растёт
Согласно данным Роспотребнадзора, в России зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом: зарегистрировано 705 тысяч случаев, рост в сентябре составил 50%. Эпидситуацию прокомментировал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко призвал вакцинироваться от ОРВИ и гриппа во избежание эпидемии
© Mathurin NAPOLY / matnapo / Unsplash

По словам учёного, у врачей есть специальный термин «сентябрьский всплеск заболеваемости». Интенсивность заболеваемости растёт, это регистрируется медицинскими службами, но эпидпорог не достигнут.

И чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа, необходимо прививаться от этих вирусов. При этом в декабре заболеваемость начнёт снижаться.

«Интенсивность числа заболевших действительно растёт, но при этом не достигнут эпидпорог. Это объясняется тем, что 1 сентября 17 миллионов школьников село за парты, студенты вузов и сотрудники на свои рабочие места вернулись из отпусков. И у нас даже есть такое профессиональное понятие «сентябрьский всплеск заболеваемости», — отметил врач.

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