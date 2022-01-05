Генпрокуратура рассказала о масштабных обманах связанных с вакцинами

Генпрокуратура отметила, что на фоне подобной информации также распространяются Telegram-каналы, в которых россиянам предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, а также результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.

Сообщается, что за 2021 было заблокировано или удалено значительное количество недостоверных информационных материалов, большая часть из которых была направлена на дискредитацию вакцинирования и ситуации с коронавирусом в России.