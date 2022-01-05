Фитнес и здоровье
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Генпрокуратура рассказала о масштабных обманах связанных с вакцинами
Пресс-служба Генпрокуратуры России сообщила, что в интернете все чаще распространяется фейковая информация о вакцинах от коронавирусной инфекции.
В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее
Пресс-служба Генпрокуратуры России
Генпрокуратура отметила, что на фоне подобной информации также распространяются Telegram-каналы, в которых россиянам предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, а также результаты ПЦР-тестов, минуя обращение в медицинские организации.
Сообщается, что за 2021 было заблокировано или удалено значительное количество недостоверных информационных материалов, большая часть из которых была направлена на дискредитацию вакцинирования и ситуации с коронавирусом в России.
Источник: ТАСС