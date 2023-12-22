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Фитнес и здоровье
20:15, 22 декабря 2023
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Гербицид вызвал у тысяч американцев болезнь Паркинсона

Иск против компании Syngenta

Более 3600 пострадавших в США, в том числе бывший работник водоканала Гэри Мунд, подали иски против компании Syngenta, китайского производителя гербицида паракват. Несмотря на то, что он запрещен в 58 странах, он по-прежнему используется в США, особенно в Калифорнии.

Мунд, который сейчас борется с болезнью Паркинсона, утверждает, что именно гербицид стал виновником того, что его жизнь омрачилась изнурительными симптомами. Иск направлен на «восстановление справедливости» и запрет параквата, подчеркивая его нейротоксический потенциал.

Компания Syngenta категорически отрицает связь между паракватом и болезнью Паркинсона, но тревожные исследования говорят об обратном. Паракват, запрещенный в Китае и Швейцарии, предположительно проникает через гематоэнцефалический барьер, вызывая прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

Пока Агентство по охране окружающей среды США пересматривает статус разрешения параквата, жертвы требуют ответственности.

Источник:LATimes
Автор:Булат Кармак
Теги:
#медицина
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#суд
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#Токсин
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#яд
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