Гериатр назвала простые и очевидные секреты долголетия

По её словам, секрет долголетия и высокого качества жизни заключается в сбалансированном рационе, снижении стресса и физической активности. Это также предполагает умственную активность для профилактики деменции, а также отказ от вредных привычек.

Одним из существенных условий долголетия является общение с друзьями и родственниками, а также богатая культурная жизнь и в целом социальная активность, в том числе волонтёрство. По словам врача, всё это способствует укреплению психики через социализацию.

«Важно быть активным человеком в любом возрасте. Конечно, нужно избавляться от вредных привычек — курение и употребление алкоголя ещё никому не добавляли здоровья и не продлевали жизнь. Путешествуйте, правильно и вкусно питайтесь, живите эту жизнь полной грудью, тогда вы будете счастливы ещё много лет», - отметила гериатр.

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