Гериатр: риск деменции выше у людей, выглядящих старше своего возраста

Опубликовано 15 декабря 2024, 01:111 мин.
Гериатр: риск деменции выше у людей, выглядящих старше своего возрастаИз-за более быстрого старения организма
Врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал, что по внешнему виду можно понять, у кого может быстрее развиться деменция и другие возрастные когнитивные нарушения.
Врач объяснил, что у тех людей, кто выглядит старше своего возраста, выше риск деменции. Возрастной вид говорит о том, что организм вместе с внешностью стареет быстрее фактического возраста.
«Потому что мы все стареем с разной скоростью. И если у вас в окружении есть знакомый, который в 50 выглядит на 80, то вы понимаете, что у него процесс старения, то есть инволюция, идёт быстрее. Это связано не только с внешним видом. Значит, у него быстрее с большей вероятностью стареют скелетная мускулатура, мозг и так далее», — отметил гериатр.