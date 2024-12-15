Гериатр: риск деменции выше у людей, выглядящих старше своего возраста

Врач объяснил, что у тех людей, кто выглядит старше своего возраста, выше риск деменции. Возрастной вид говорит о том, что организм вместе с внешностью стареет быстрее фактического возраста.

«Потому что мы все стареем с разной скоростью. И если у вас в окружении есть знакомый, который в 50 выглядит на 80, то вы понимаете, что у него процесс старения, то есть инволюция, идёт быстрее. Это связано не только с внешним видом. Значит, у него быстрее с большей вероятностью стареют скелетная мускулатура, мозг и так далее», — отметил гериатр.