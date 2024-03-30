Геронтолог назвала соевый сыр тофу продуктом долголетия

По словам Трофимовой, тофу — составляющая рациона людей, проживающих в голубых зонах, — мировых регионах, где люди в целом здоровее и живут дольше. Под это понятие подпадают Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Лома-Линда в Калифорнии, США, полуостров Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции.

Геронтолог объяснила, что тофу не случайно называют продуктом долгожителей и крайне полезным прежде всего для женщин в силу наличия природных эстрагенов. Это ещё и продукт, обладающий антиопухолевой активностью, поэтому соевый сыр — продукт, снижающий риск развития онкологии.

«Сыр тофу содержит в себе такие вещества, которые называются природными эстрогенами. Эти вещества очень схожи с женскими половыми гормонами. В период менопаузы те, кто чаще употребляет этот сыр, меньше страдают от симптомов. Тофу содержит в себе ещё одно вещество, луназин. Вещество, которое в экспериментальных и клинических исследованиях показало онкопротекторное действие. Оно подавляет возникновение онкологических клеток и снижает риск развития онкологических заболеваний», — объяснила эксперт.

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