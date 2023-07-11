Гинеколог из России назвала эффективный способ облегчить состояние при климаксе

Один из самых эффективных способов облегчения состояния женщины при климактерическом периоде — заместительная менопаузальная гормональная терапия, заявила врач акушер-гинеколог клинического центра Первого МГМУ им. Сеченова Кристина Григорьева.

При наступлении климакса женщина сталкивается с приливами — неожиданным ощущением надвигающегося жара и потливости — нарушениями сна, раздражительностью, тревожностью и даже симптомами депрессии.

Помочь в данной ситуации может гормональная терапия, но, отмечает специалист, как и у любого препарат, у таких средств есть свои противопоказания. Поэтому, подчеркивает Григорьева, перед назначением гормональной терапии пациентка должна пройти комплексное обследование организма. Если, к примеру, у нее изначально был рак молочной железы, то препараты ей не назначат.

Гормональные препараты, пусть и локального действия — к примеру, крем овестин — применяются и для борьбы с симптомами связанного с менопаузой атрофического вагинита: зудом и жжением во влагалище.

Кроме гормональной терапии, советует гинеколог, помочь женщине могут здоровый образ жизни, здоровое питание, а также регулярные занятия спортом и сексом.