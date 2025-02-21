Гинеколог предупредила об опасности «палочек девственности»

Состав этих «палочек» включает в себя тальк, жемчужный порошок, травы и борнеол. Однако, как показывают отзывы женщин, средство вызывает серьезные проблемы. Например, одна из покупательниц рассказала, что после использования палочек у нее начался сильный зуд, который не проходил несколько дней. Другие жаловались на боль и даже на развитие молочницы или ожоги слизистой.

Милютина подчеркнула, что использование несертифицированных средств может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение микрофлоры, воспаление слизистой оболочки и гормональные сбои. Врач предупредила, что такие средства могут вызвать проблемы, которые будет трудно устранить без длительного лечения.

Для омоложения интимной зоны врач рекомендует обращаться только к квалифицированным специалистам, которые предлагают безопасные и эффективные методы, такие как лазерные процедуры, физиотерапия или специальные упражнения. Также в некоторых случаях могут быть использованы сертифицированные филлеры.

Гинеколог добавила, что с подобными осложнениями к ней уже обращались пациенты, в том числе после использования средств, приобретенных на маркетплейсах. Милютина призвала женщин быть осторожными и выбирать проверенные, безопасные методы для заботы о своём здоровье.

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