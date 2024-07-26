Глава Минздрава предупредил о риске ранней смерти из-за хронического недосыпа

По словам министра, постоянный недосып может спровоцировать возникновение и развитие ожирения, риск увеличивается на 50%. На 48% возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — риск ранней внезапной смерти.

В презентации Мурашко отмечается, что недосыпом считается регулярный сон менее шести часов в сутки.

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