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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 мая 2024, 05:13
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Глава Минздрава прокомментировал законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Министр отозвался положительно
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал разработку федерального законопроекта о запрете продажи энергетических напитков детям.
Глава Минздрава прокомментировал законопроект о запрете продажи энергетиков детям
© Kenny Eliason / Unsplash

Мурашко оценил потенциальный запрет и сказал, что такой закон даст положительный эффект.

«Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект», — рассказал министр.

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