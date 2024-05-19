Глава Минздрава прокомментировал законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Опубликовано 19 мая 2024, 05:13
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Глава Минздрава прокомментировал законопроект о запрете продажи энергетиков детямМинистр отозвался положительно
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал разработку федерального законопроекта о запрете продажи энергетических напитков детям.
Мурашко оценил потенциальный запрет и сказал, что такой закон даст положительный эффект.
«Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект», — рассказал министр.
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Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков